Un proche de Joan Laporta balance une bombe sur Erling Haaland

Le nom de Lluis Carrasco ne vous dit probablement rien, à moins d'être un supporter plutôt bien informé du FC Barcelone. Pourtant, il a eu un rôle majeur dans le retour de Joan Laporta à la présidence du club catalan, puisqu'il était tout simplement le directeur de campagne du sulfureux avocat catalan. Et ce week-end, il a fait parler de lui...

Alors que la Catalogne semble de plus en plus optimiste quant à la possibilité de voir Erling Haaland débarquer à El Prat l'été prochain, Carrasco a remis une pièce dans la machine dans un live sur la chaîne Jijantes, animée par le journaliste Gerard Romero. « Je pense qu'Haaland ira à Barcelone. Tout le monde dit qu'il a choisi le Real Madrid ? Bon, ils avaient aussi tous dit que Dembélé resterait. Je sais que Laporta adore Haaland », a-t-il d'abord lancé.

Un intérêt réciproque

« Laporta a besoin d'une star, d'un symbole, pour ce projet plein de jeunes. Quelqu'un qui puisse dominer le foot européen. On peut avoir une grande équipe, mais on a besoin de cette star. Et on a aucun doute que la star sur le marché européen, c'est Haaland. Erling est intéressé par un projet gagnant, et je sais aussi qu'il veut un projet où il sera le leader », a conclu Carrasco.

Les fans du club catalan devront tout de même attendre quelques mois avant de savoir si, oui ou non, le cyborg norvégien les rejoindra. Mais entre ces nouvelles déclarations, celles qu'Erling Haaland aurait tenu pendant ses vacances en Espagne affirmant qu'il voulait jouer en Liga et d'autres petits éléments encore, les pièces du puzzle commencent à se complémenter... Avec, toujours, la menace Real Madrid qui plane au-dessus de la tête du Barça et du buteur...