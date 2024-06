EdF : Marcus Thuram et Olivier Giroud s’offrent un triplé

Certains joueurs ont reproché le manque d’intensité dans leurs entraînements avec l’équipe de France. Hier, la préparation pour le match des huitièmes de finale de l’Euro a été ardue pour les remplaçants du match contre la Pologne, alors que les titulaires se consacraient davantage à des séances de récupération. Pour les maintenir en forme, le staff de l’équipe de France a organisé une opposition à 8 contre 8 sur demi-terrain. Deux joueurs se sont particulièrement illustrés : Olivier Giroud et Marcus Thuram.

La suite après cette publicité

Les deux Milanais de cette saison ont chacun inscrit un triplé, comme le raconte le journal L’Équipe. Avec leur équipe des chasubles orange, composée de Areola, Koundé, Pavard, Warren Zaïre-Emery, Camavinga et Coman, ils ont largement battu 7 buts à 2 l’équipe de Samba, Clauss, Konaté, Mendy, Fofana, Griezmann, Kolo Muani et Mbappé. Jules Koundé et Kylian Mbappé étaient également de la partie malgré leur match il y a quelques jours. Le capitaine des Bleus portait de nouveau le masque qu’il devrait encore garder pour le prochain match face à la Belgique.