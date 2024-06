Équipe de France : le coaching de Didier Deschamps agace dans le vestiaire

Pour la première fois depuis la prise de fonctions de Didier Deschamps en 2012, l’équipe de France ne terminera pas leader de son groupe lors d’un tournoi majeur. Indignement tenus en échec par la Pologne hier (1-1), les Bleus ont vu l’Autriche (victorieuse des Pays-Bas en parallèle) leur filer sous le nez et s’emparer de la première place. La faute, en partie, à une attaque tricolore en pénurie d’idées. En trois matches, l’équipe de France n’a toujours pas été capable de marquer par elle-même dans le jeu, mais au-delà de ça, c’est le coaching de Didier Deschamps qui commence à interroger.

La suite après cette publicité

Les partisans du résultat inviteront à la patience, en rappelant que Didier Deschamps a toujours su chasser les doutes et trouver la recette miracle lorsqu’il fallait monter en altitude (il a hissé la France en finale 3 fois lors de ses 4 derniers grands tournois), mais manifestement, en interne, on commence à perdre patience. Si l’analyse d’Adrien Rabiot, hier soir, après France - Pologne, avait déjà pointé un manque d’harmonie entre les idées de Deschamps et celles d’une partie du groupe (le Turinois avait jugé que les Bleus n’avaient pas mis les ingrédients pour gagner, tandis que Deschamps avait juste avant déclaré «avoir fait ce qu’il fallait» dans le match), L’Équipe fait état d’un autre souci au sein du groupe ce mercredi.

À lire

EdF : la stat très gênante de Kylian Mbappé

Des interrogations sur les séances d’entraînement

Outre Antoine Griezmann, visiblement encore irrité d’avoir démarré sur le banc face à la Pologne pour des raisons d’ordre «physique» (son déclassement aurait d’ailleurs surpris une partie de l’effectif), un autre agacement plus général commencerait à prendre de l’ampleur. La panne d’efficacité est bien évidemment au coeur des discussions en interne, tout comme la satisfaction de ne pas encaisser de buts, ou peu, mais le manque d’intensité lors des séances d’entraînement serait également pointé du doigt aujourd’hui.

La suite après cette publicité

Le quotidien rapporte qu’au sein du groupe, plusieurs joueurs estimeraient avoir perdu physiquement au cours des derniers jours, notamment parce que le décalage d’intensité entre les entraînements et les matches serait bien trop important. C’était d’ailleurs le sens de la sortie de Youssouf Fofana, entré en cours de jeu face à la Pologne hier soir, et qui serait loin d’être un cas isolé selon le quotidien… Par ailleurs, Didier Deschamps devra trouver les mots pour remobiliser son groupe, et notamment les éléments laissés de côté comme Ferland Mendy, parti s’échauffer pendant trente minutes sans jamais entrer en jeu face à la Pologne malgré une attitude irréprochable depuis le début du rassemblement. À Deschamps d’écarter les doutes, encore une fois.