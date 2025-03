Genoa : la folle renaissance de Ruslan Malinovskyi avec Patrick Vieira !

Après une saison en demi-teinte à l’Olympique de Marseille, où il n’a jamais réellement trouvé sa place sous les ordres d’Igor Tudor, Ruslan Malinovskyi a choisi de rebondir en Serie A. Lors du mercato estival, l’international ukrainien a été prêté avec option d’achat au Genoa, un club qui lui offrait la possibilité de retrouver du temps de jeu et un rôle clé dans l’entrejeu. Dès ses premiers matchs sous le maillot rossoblù, il a su répondre aux attentes, apportant sa qualité de frappe et sa vision du jeu pour aider son équipe à bien démarrer la saison. Arrivé en Serie A avec l’ambition de relancer sa carrière, l’international ukrainien a rapidement trouvé sa place au sein du club ligurien, se montrant décisif dès ses premières apparitions. Mais alors que son intégration semblait prometteuse, un terrible coup du sort est venu freiner son élan. Mais alors que son adaptation semblait idéale, le destin en a décidé autrement. Le 21 septembre 2024, l’international ukrainien avait subi une terrible blessure à Venise. En début de seconde période, en tentant de dégager un ballon dans sa surface de réparation, sa cheville droite s’était tordue de manière anormale, entraînant une luxation de l’articulation et une fracture du péroné. Les cris de douleur du joueur avaient immédiatement alerté ses coéquipiers et le staff médical, conduisant à son évacuation sur civière et à son transport à l’hôpital.

La suite après cette publicité

Le lendemain, le 22 septembre, Malinovskyi a été opéré avec succès par le professeur Federico Santolini et son équipe. Le Genoa avait communiqué que le joueur se portait bien et qu’il entamerait sa rééducation dans les installations du club dans les jours suivants. Le prédécesseur de Patrick Vieira sur le banc, Alberto Gilardino avait notamment affirmé : «nous sympathisons tous avec Ruslan pour ce qui lui est arrivé. J’ai été en contact avec lui ces jours-ci, et il est déjà impatient de revenir dans l’équipe. C’est une personne incroyable et un véritable professionnel. Nous l’attendons. J’ai parlé aux gars ces derniers jours, notamment lors de l’analyse du match, à propos de ce que j’ai mentionné à la fin du match : quel que soit la blessure de Ruslan ou les pensées sur le match de demain, il est impensable de laisser tomber la tête comme ça. Cela ne doit pas nous enlever notre énergie ou nous empêcher de penser et de jouer en équipe. Je crois que nous avons appris notre leçon». Cette blessure a tenu l’international ukrainien éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Il a fait son retour à la compétition le 7 mars 2025, lors du match opposant le Genoa à Cagliari, marquant ainsi la fin de sa convalescence.

La suite après cette publicité

Un retour de rêve pour l’ancien Marseillais

Quand les compositions officielles de Genoa-Lecce ont été dévoilées vendredi, tous les observateurs n’ont pas tardé à remarquer la grande nouveauté aux allures de formidable nouvelle. En effet, après plusieurs semaines à grappiller minute par minute, Ruslan Malinovskyi a signé un retour tonitruant dans le onze de départ des Rossoblu, chose qui n’était plus arrivée depuis septembre de l’année dernière, moment de sa terrible blessure : «Ces deux dernières semaines, il a progressé physiquement. Il est entré en jeu dans les 15-20 dernières minutes pour Cagliari et est prêt à jouer dès le début. Il est important car il peut apporter de la qualité dans les 20-30 derniers mètres, mais au milieu de terrain, nous avons des joueurs de qualité et il est important pour moi de trouver l’équilibre», avait déclaré Vieira à la veille du match contre Lecce jeudi. À la 16e minute, Malinovskyi a fourni une magnifique passe décisive avec un ballon mou dans la surface qui a été transformé dans les filets par Fabio Miretti pour le premier but. Il a ensuite réitéré l’exploit avec un doublé de son coéquipier italien : un retour de rêve qui porte aussi le sceau de Patrick Vieira, qui continue de transformer le club génois.

Sous la direction d’Alberto Gilardino, Ruslan Malinovskyi a souvent joué comme milieu de terrain central. Un rôle taillé sur-mesure pour exploiter ses qualités de frappes lointaines du pied gauche. Vendredi soir, il a été déployé par Patrick Vieira à un poste plus avancé compte tenu de l’absence de joueurs offensifs et a donc fait partie du trio offensif en soutien d’Andrea Pinamonti. Avant le coup d’envoi face aux Salentini, le directeur sportif du Genoa, Marco Ottolini, a déclaré : «Connaissant Ruslan, je m’attendais à ce qu’il soit là. J’étais là quand il s’est blessé et nous avons compris que ce serait difficile. Il a travaillé si dur, il mérite d’être présent ce soir. A-t-il 90 minutes de jeu dans les jambes ? Non, bien sûr que non». Le retour de Ruslan Malinovskyi lors du match entre le Genoa et Cagliari doublé de sa titularisation face à Lecce vendredi marque une étape clé dans sa rééducation et redonne espoir aux supporters du club ligurien. Plus qu’un simple retour, c’est un message de résilience et de passion que Malinovskyi envoie au monde du football.