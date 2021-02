La terrible saison de Benfica

L'été dernier, Benfica dépensait 100 millions d'euros sur le mercato et soufflait, à l'Olympique de Marseille l'attaquant Darwin Nunez. De quoi espérer une grosse saison. Mais tout a très mal commencé. Au 3e tour préliminaire, les Portugais se sont fait sortir par le PAOK et ont donc rejoint la Ligue Europa. Mais la fin semble proche puisque lors des seizièmes de finale aller de la C3, ils ont obtenu un match nul 1-1 à domicile contre Arsenal ce qui les place en ballottage défavorable avant la deuxième manche.

Mais là où le bat blesse, c'est surtout en championnat. Ce dimanche soir ils ont encore fait un match nul contre Farense, pourtant assez mal classé. À l'heure actuelle, après 20 matches joués, les joueurs de Jorge Jesus sont quatrièmes avec deux points de retard sur le troisième, Porto, qui compte un match en retard. Mais, pis encore, ils sont talonnés de près par Paços de Ferreira (un point). Le leader, le Sporting CP est déjà à 15 points...

Jorge Jesus y croit encore

« Il y a beaucoup de points, ils existent, mais il y en a encore 45 à prendre. Il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas préparé, je n'étais pas préparé à ce qui s'est passé, je ne sais pas si cela ne peut pas arriver. Nous croyons que nous devons d'abord regarder celui qui est devant nous jusqu'à ce que nous atteignions la deuxième position, puis attendre avec impatience celui qui occupe la première place, c'est-à-dire là où nous voulons être », a expliqué Jorge Jesus en conférence de presse.

Mais cette saison est historique. 39 points après 20 journées, c'est le pire total depuis 2007-2008. Être à quinze points de la première place à ce stade de la saison cela est du jamais vu depuis 1996-1997 et être aussi éloigné du Sporting ce n'était plus arrivé depuis 1950-1951 ! Certains fans, bien connus, comme le musicien Tozé Brito n'ont pas été tendre : « c'est le pire Benfica des 20 dernières années. Je ne me souviens pas d'une équipe qui a joué aussi mal que cette année. La saison commence avec un investissement de 100 M€, les joueurs qui font la différence (Rafa et Pizzi) ont chuté brutalement. Et Jorge Jesus ne peut rien changer ».

Mais le pire dans toute cette histoire, c'est que Benfica semble à la portée de n'importe quel adversaire et l'entraîneur ne compte pas présenter sa démission. La saison, même si elle est encore longue et qu'il reste 45 points à glaner, les places européennes commencent à s'éloigner dangereusement. Cette saison, avec seulement onze victoires, six nuls et trois défaites, commence très sérieusement à ressembler à un accident industriel...