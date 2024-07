L’OL vend Jake O’Brien à Everton

Le mercato de l’OL prend forme doucement. Il y a déjà eu des arrivées et pas des moindres avec les achats de Georges Mikautadze, Alejandro Gomes Rodriguez, Moussa Niakhaté et Abner Vinicius. Il y a déjà eu presque 60 M€ de dépensés, sans compter les nombreuses options d’achats levées pour les prêts de la saison dernière. On pense à Orel Mangala (23,4 M€), Ernest Nuamah (28,5 M€), Mama Baldé (6 M€) et Duje Caleta-Car (3,5 M€). Il s’agit de renflouer les caisses et le plus tôt sera le mieux.

C’est ainsi que Jake O’Brien quitte les Gones pour regagner l’Angleterre. Comme nous vous l’avions indiqué il y a quelques jours, le défenseur central profite de sa cote pour revenir en Premier League. Brentford et Wolverhampton étaient intéressés par ses services mais c’est Everton, le 3e larron de cette lutte qui a raflé la mise. Les Toffees se sont mis d’accord avec l’OL pour un transfert de l’Irlandais avoisinant les 18 M€. L’information est maintenant officielle.

Arrivé pour 1 M€, reparti pour 18 M€

« Nous avons finalisé la signature du défenseur central de la République d’Irlande Jake O’Brien de l’Olympique Lyonnais pour un montant non divulgué. Bienvenue à Everton, Jake ! », informe le communiqué. O’Brien signe un contrat de 5 ans avec l’autre club de Liverpool, qui sort d’une saison difficile en seconde partie de tableau de Premier League.

C’est déjà le départ pour Jake O’Brien. L’international irlandais était arrivé sur la pointe des pieds il y a un an contre 1 M€ en provenance de Crystal Palace après un prêt du côté de Molenbeek en Belgique, deux clubs de la galaxie Eagle Group de John Textor. Préposé à un rôle de remplaçant, le géant d’1m97 s’est pourtant rapidement fait une place dans le onze de départ, d’abord avec Fabio Grosso puis avec Pierre Sage. Son sérieux défensif et son appart dans les deux surfaces (5 buts tout de même) ont rendu de grands services à son désormais ex-club.