Ignatius Ganago quitte Lens pour Nantes

C'était dans l'air du temps depuis quelques jours. A présent, c'est officiel. Le Racing Club de Lens vient d'annoncer le départ d'Ignatius Ganago, qui a signé pour 4 ans à Nantes.

«Porteur de la tunique artésienne à 57 reprises (13 buts, 4 passes décisives), Ignatius Ganago rejoint le FC Nantes dans le cadre d’un transfert. Homme des grands soirs, buteur libérateur contre l’AS Monaco en fin de saison dernière, l’ancien numéro 9 du Racing laisse la trace d’un attaquant complet, doté d’un esprit collectif», peut-on lire sur le communiqué. Un vrai renfort pour Antoine Kombouaré.

