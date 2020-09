Argentine : la liste de Lionel Scaloni avec Lionel Messi mais toujours sans Angel Di Maria

Alors que le Brésil défiera prochainement la Bolivie et le Pérou dans le cadre des éliminatoires de la Zone Amérique du Sud pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l'Argentine aura rendez-vous avec l'Equateur (8 octobre) et également la Bolivie (13 octobre). Et pour ces deux rencontres, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a dévoilé une première liste de 30 joueurs.

La suite après cette publicité

Le numéro 10 du FC Barcelone Lionel Messi a été convoqué, tout comme Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille), Facundo Medina (RC Lens) et Leandro Paredes (Paris Saint-Germain). Le joueur du PSG Angel Di Maria est encore une fois absent. Lionel Scaloni ne semble donc plus compter sur lui...