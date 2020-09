Qualifications Coupe du Monde 2022 : le Brésil dévoile sa liste

Le Brésil commencera sa Coupe du Monde 2022 en octobre. La Seleção démarre les éliminatoires de la zone Amérique du Sud, les 9 et 13 octobre prochains, contre la Bolivie, à São Paulo, puis au Pérou, à Lima. Pour l'occasion, Tite a convoqué un groupe de 23 joueurs dévoilé ce vendredi par la Confédération Brésilienne de Football.

Privé de son gardien titulaire lors du dernier rassemblement, le sélectionneur peut cette fois compter sur Alisson alors qu'Ederson est lui absent. Marquinhos est convoqué, tout comme son ancien coéquipier Thiago Silva, qui évolue désormais à Chelsea. Concernant les clubs français, Neymar est bien là, accompagné du Lyonnais Bruno Guimarães.

On notera aussi les absences remarquées d'Arthur, d'Alex Sandro ou encore de Gabigol, les trois joueurs n'ayant pas encore repris en compétition. Présent en mars dernier, Éder Militão n'est pas convoqué non plus. Avec cette équipe, la Seleção tentera de bien débuter ces éliminatoires dont elle part avec le statut de favori.

La liste :

Gardiens : Alisson (Liverpool), Santos (Athletico Paranaense), Weverton (Palmeiras) ;

Défenseurs : Marquinhos (Paris SG), Thiago Silva (Chelsea), Felipe (Atlético de Madrid), Renan Lodi (Atlético de Madrid), Danilo (Juventus), Gabriel Menino (Palmeiras), Alex Telles (Porto), Rodrigo Caio (Flamengo) ;

Milieux : Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Philippe Coutinho (FC Barcelone), Bruno Guimarães (Olympique Lyonnais), Everton Ribeiro (Flamengo), Douglas Luiz (Aston Villa), Neymar (PSG), Everton (Benfica) ;

Attaquants : Roberto Firmino (Liverpool), Richarlison (Everton), Gabriel Jesus (Manchester City), Rodrygo (Real Madrid) ;