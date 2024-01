Tottenham officialise l’arrivée de Radu Dragusin

C’est officiel ! Dans une bataille avec l’AC Milan pour s’offrir Radu Dragusin (21 ans), Tottenham a finalement eu le dernier mot et s’offre le jeune défenseur roumain du Genoa contre près de 30 millions d’euros. Par le biais d’un communiqué, publié, ce jeudi soir, les Spurs ont officialisé la nouvelle. Un nouveau joli coup pour les Spurs, qui ont déjà officialisé hier l’arrivée de Timo Werner, sous forme de prêt.

«Radu est arrivé. Nous sommes ravis d’annoncer la signature de Radu Dragusin, arrivé en provenance de la Serie A et du club de Gênes, sous réserve d’une autorisation internationale et d’un permis de travail. L’international roumain a signé un contrat avec le club qui court jusqu’en 2030 et il portera le maillot numéro six», précise ainsi le communiqué du club londonien.