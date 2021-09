Seuls 3 clubs dans le monde peuvent s'offrir Erling Haaland, le mercato à 175 M€ d'Arsenal pose question en Angleterre

La suite après cette publicité

Trois clubs en lice pour Haaland

Le mercato d'été 2021 à peine terminé, on évoque déjà celui de 2022 en une de Sport Bild ce matin. Le média allemand nous explique ce mercredi que seulement 3 clubs dans le monde pourront s'offrir l'attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland, la saison prochaine si le Norvégien venait à vouloir aller voir ailleurs. Les 3 clubs en capacité financière de le faire sont Manchester United, Manchester City et le Paris Saint-Germain. Pas vraiment une surprise concernant les deux derniers. Pour MU, le média précise que le club anglais pourrait profiter du départ en fin de contrat de Paul Pogba pour avoir un peu d'argent de côté. Car le coût de l'opération est estimé à 300 M€ entre l'indemnité de transfert au BVB, le salaire du joueur et les frais d'agent.

Le mercato à 175 M€ d'Arsenal pose question

Arsenal a été dépensier cet été. 175 M€ à en croire The Times ce matin ! Un record pour le club londonien sur un été. Hier, c'est le défenseur de Bologne, Takehiro Tomiyasu, qui a débarqué à Londres contre la somme de 23 M€, bonus compris. Ce qui interroge ce mercredi, notamment en une du Times et du Daily Telegraph, car Arsenal a investi beaucoup cet été sur des joueurs pas forcément encore très connu ou rôdé aux joutes de la Premier League. Pour récapituler, les Gunners ont lâché 58 M€ sur Ben White, 35 M€ sur Martin Odegaard, 28 M€ sur Aaron Ramsdale, 23 M€ donc sur Tomiyasu, 17,5 M€ sur Albert Sambi Lokonga et 8 M€ sur Nuno Tavares. Pour actuellement, une dernière place en Premier League...

Le Real a tenté le coup pour Aouar

Le Real Madrid n'a donc pas réussi à faire craquer le Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé. Même avec une dernière offre de 200 M€ à la clé ! Pour se consoler, les Madrilènes ont lâché 40 M€ au Stade Rennais afin d'enrôler la jeune pépite française, Eduardo Camavinga, âgé de 18 ans. Un sacré coup, bien loin en plus des quasiment 100 M€ demandés il y a de cela un an par le club breton. Mais l'Histoire entre le Real et la Ligue 1 cet été aurait pu ne pas s'arrêter là. Selon Estadio Deportivo, les Merengues ont également proposé 31 M€ à l'Olympique Lyonnais pour Houssem Aouar. Finalement, le deal ne s'est pas fait. Mais Madrid prospecte fortement en France ces derniers temps.