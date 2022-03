FC Barcelone : la réponse sèche de Joan Laporta à Ronald Koeman

Arrivé dans la cité catalane le 19 août 2020 pour succéder à Quique Sétien, Ronald Koeman n'est pas allé au bout de son bail qui prenait fin en juin 2022. Limogé cet hiver afin de permettre à Xavi de prendre les rênes du Barça, il était récemment sorti du silence afin de tacler sa direction et s'en prendre à Joan Laporta, notamment sur le dossier Lionel Messi. Lors d'une longue interview diffusée sur Barça TV ce lundi, l'actuel président catalan a tenu à lui répondre.

«À la fin de la saison dernière, j'avais déjà des doutes et j'en ai informé l'entraîneur. Il voulait continuer et on était dans un contexte sportif et économique particulier, par respect pour sa figure, on lui a donné une opportunité. Mais le temps fait voir des choses qu'on ne voyait pas avant... On a essayé, mais ça n'allait pas bien et il a fallu prendre une autre décision douloureuse, a-t-il souligné. Il peut dire ce qu'il veut et je le respecte, mais je me souviendrai toujours de lui pour ce qu'il a fait à Wembley (buteur en finale et vainqueur la Ligue des Champions 1992 avec le Barça, ndlr) et pour avoir été un manager qui a eu le courage de mettre des jeunes dans l'équipe. Les circonstances l'ont amené à faire cela (des déclarations contre lui), mais il faut avoir le courage de le faire. S'il est blessé (d'avoir été licencié), j'espère que ça passera».