Real Madrid : Carlo Ancelotti fait l’état des troupes

Auréolé de son titre de champion du monde après son triomphe au Maroc, le Real Madrid est de retour en Espagne. Les Merengues vont affronter Elche, ce mercredi (21 heures), pour le compte de la 21e journée de Liga. En conférence de presse ce mardi matin, Carlo Ancelotti a donné des nouvelles de ses joueurs, confirmant notamment qu’il ne pourra pas compter sur Toni Kroos, touché par une gastro ces dernières heures.

La suite après cette publicité

« (Thibaut) Courtois a commencé l’entraînement aujourd’hui (mardi) et je pense qu’il pourra être là samedi (à Osasuna, NDLR), mais pas demain. Lucas Vázquez est de retour, mais nous sommes privés de Kroos. Hazard ? Il reviendra jeudi, après sa blessure. Il va bien », a ainsi lâché le Mister, tout en révélant que Rodrygo Goes sera titularisé à la place de Vinicius Jr, suspendu pour cette rencontre et qui était d’ailleurs dispensé d’entraînement ce mardi.

À lire

Real Madrid : Carlo Ancelotti fait une annonce sur Karim Benzema