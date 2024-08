JO : les derniers mots de Thierry Henry avant la finale France-Espagne

Dans quelques minutes, l’équipe de France olympique a rendez-vous avec son histoire. L’équipe de Thierry Henry a l’occasion de remporter la finale des JO de Paris face à l’Espagne. L’opportunité pour les Bleus de remporter pour la deuxième fois le tournoi, quarante ans après le sacre de la formation de Guy Lacombe. Interrogé par France 2, Thierry Henry a d’ailleurs dévoilé l’état d’esprit qui règne chez les coéquipiers de Castello Lukeba à moins d’une heure de la grande finale :

La suite après cette publicité

«On profite, on profite. Je l’ai dit aux joueurs, on a assuré la médaille. C’est historique. Il faut que cela devienne immortel avec l’or. Il va y avoir l’Espagne en face, vous savez que cela ne va pas être facile. L’objectif était d’être au Parc pour continuer de rêver. C’est une fois dans une vie, les JO chez toi. Il faut profiter. Je ne suis plus joueur donc on peut évacuer parfois. (…) Les gens nous portent tellement qu’on ne peut pas rester calme. C’est les Jeux…si tu ne lâches pas prise, c’est qu’il y a un problème. On voulait que les gens s’identifient à cette équipe. Tu perds ou tu gagnes, ça arrive à la fin et c’est selon ta préparation. On voulait être foufous et les gens s’identifient à ça. On veut donner du plaisir aux gens. J’ai dit à mes joueurs de profiter. C’est une finale, il ne faut pas s’endormir. A eux de jouer ! Il faut profiter, quand tu es athlète, tu oublies parfois cela. Ce qu’on a fait, c’est extraordinaire.»