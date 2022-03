Le Real Madrid lance une offensive éclair pour boucler le transfert d'Erling Braut Haaland !

La suite après cette publicité

Quand le Real Madrid décide d'investir, il ne fait pas dans la mesure. Proche de recruter Kylian Mbappé (23 ans), le club madrilène est bien décidé de s'offrir l'autre grand talent des prochaines années : Erling Braut Haaland (21 ans). Comme nous l'avions révélé hier, la Casa Blanca compte désormais s'orienter prioritairement sur l'attaquant norvégien du Borussia Dortmund. Et cela va bouger puisque Deportes Cuatros annonce une rencontre au sommet dans les prochaines heures entre le président du Real Madrid Florentino Pérez et le directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke.

Les deux dirigeants qui possèdent d'excellents rapports vont aussi pouvoir dessiner les contours d'une opération et cette bonne relation pourrait faire la différence. Face à la montée en puissance de Manchester City dans le dossier, le Real Madrid entend bien passer à la vitesse supérieure et c'est un son de cloche également évoqué par Marca. Le quotidien espagnol explique que les Sky Blues sont considérés à Madrid comme un prétendant bien plus sérieux que le FC Barcelone dans ce dossier.

Une opération à 350 millions d'euros

Face à la volonté de Pep Guardiola de se renforcer avec l'un des futurs (déjà ?) meilleurs joueurs de la planète, le club de la capitale espagnole est donc en train de préparer une offre XXL. Après avoir étudié la situation économique dans laquelle il se trouvait et face à l'opportunité qui risque de ne plus se présenter à l'avenir, le Real Madrid serait prêt à formuler une offre tout simplement incroyable. Ainsi, le transfert d'Erling Braut Haaland vers le Real Madrid devrait coûter au Real Madrid environ 130 millions d'euros.

Pour autant ce n'est pas la facture totale puisqu'un contrat de six ans serait prévu pour le Norvégien faisant monter la note de façon vertigineuse. Ainsi, c'est pas moins de 350 millions d'euros que le Real Madrid pourrait mettre sur la table dans ce dossier. Après avoir reçu des signaux positifs de l'agent du joueur Mino Raiola, le Real Madrid dispose d'une marge de manœuvre énorme surtout que Gareth Bale, Marcelo et Isco vont laisser de la place au niveau de la masse salariale. De plus, le Real Madrid a été rassuré le niveau physique du Norvégien et une fois que ces doutes ont été balayés, le club espagnol a donné un coup de fouet dans ce dossier.