Le Real Madrid a un gros doute sur Erling Haaland

Erling Haaland (21 ans) va-t-il réussir à changer d’air l’été prochain ? À première vue, cette question peut vous sembler étonnante. L’attaquant norvégien affiche des statistiques impressionnantes depuis qu’il joue au Borussia Dortmund (80 buts, 21 passes décisives en 79 matches, toutes compétitions confondues) et dispose d’une clause lui permettant de partir en échange de 75 M€. Un tarif abordable pour un joueur de son calibre.

Sur le papier, Haaland a tout pour découvrir un nouveau club l’été prochain. Le Scandinave sait d’ailleurs qu’il plait beaucoup à Manchester City, au FC Barcelone ainsi qu’au Real Madrid. Mais selon AS, la Casa Blanca ne serait pas prête à foncer dans ce dossier comme elle le fait avec Kylian Mbappé. La raison ? Les problèmes physiques de l’ancien pensionnaire de Salzbourg.

Le Real Madrid hésite

Depuis le début de la saison 2021/2022, Haaland compte 88 jours d’indisponibilité. Sur le flanc depuis le 22 janvier dernier, le Norvégien a d’ailleurs cruellement manqué aux Marsupiaux lors du barrage de Ligue Europa contre les Rangers. Des pépins physiques qui interpellent à Madrid.

En effet, AS explique que la Casa Blanca ne compte pas revivre les mêmes problèmes qu’elle a connus avec Gareth Bale et Eden Hazard, deux stars recrutées à prix d’or et souvent blessées. Conscient qu’il faudra sortir un gros chèque pour satisfaire Mino Raiola et le joueur (en plus de l’indemnité de transfert), le Real hésiterait à réaliser un tel investissement.