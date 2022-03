Le Real Madrid déterminé à faire le double coup Mbappé-Haaland !

La suite après cette publicité

La question agite la planète football depuis des mois maintenant. Où joueront Kylian Mbappé et Erling Haaland la saison prochaine ? Les deux joueurs évoluent quasiment au même poste, ont presque le même âge (23 ans pour Mbappé, 21 pour Haaland) et sont devenus des références grâce à des statistiques fabuleuses sur la scène européenne. Pour Mbappé, en cas de départ du Paris Saint-Germain à l'issue de la saison, le joueur ira au Real Madrid, libre de tout contrat.

Si Paris fait tout son possible pour le retenir, il faudrait des changements majeurs au sein du club et un véritable projet sportif pour le convaincre de rester. Le Real Madrid est donc à l'affût pour le récupérer libre, même si, comme évoqué la semaine dernière, selon nos informations, rien n'a encore été signé entre les deux parties. Ce qui laisse un mince espoir aux dirigeants parisiens.

Le Real Madrid en pole position pour Haaland

Le véritable coup de force du Real Madrid, c'est bien sur le dossier Erling Haaland. Voilà des semaines que l'attaquant norvégien est au cœur des rumeurs et des discussions. Le FC Barcelone ? Le Real Madrid ? Manchester City ? Chaque semaine, une nouvelle destination semble se préciser. Pourtant, selon nos informations, la destination privilégiée par le clan Haaland est bel et bien le Real Madrid. Et le club merengue le sait.

À tel point qu'il travaille d'arrache-pied pour boucler le dossier et prendre le dessus sur la concurrence. Tant pis si Manchester City a besoin d'un numéro 9 et est le club de son père. Tant pis si le Barça lui offre sur un plateau le rôle de nouvel homme fort, c'est bien le Real Madrid qui fait vibrer Haaland. Et ce malgré la présence de Karim Benzema dans l'effectif, et la volonté de signer Kylian Mbappé. D'ailleurs, la Casa Blanca, pour préparer le terrain, cherche activement des portes de sorties à plusieurs joueurs offensifs, dont Eden Hazard. Kylian Mbappé et Erling Haaland pourraient donc collaborer plutôt que de nourrir une nouvelle rivalité comme ont pu le faire Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Reste désormais à savoir si le Real Madrid parviendra à tout finaliser...