L'OM a payé 8 M€ pour Luis Henrique

Pendant plusieurs jours, l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Luis Henrique a enflammé la presse brésilienne et française. Le transfert a été officialisé il y a 5 jours et le Brésilien de 18 ans a été présenté au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus. L'occasion pour Pablo Longoria, le head of football, de dire que le prix payé par l'OM était inférieur aux 12 M€ évoqués.

Selon les informations de L'Equipe, le club phocéen a payé très exactement 8 M€ à Três Passos et Botafogo (qui se partageaient les droits du joueur), sans autre bonus. Ce qui pourrait laisser un peu de marge à l'OM pour un dernier potentiel coup sur le mercato.