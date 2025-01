OL : les détails du contrat de Paulo Fonseca ont fuité

Pierre Sage débarqué, l’Olympique Lyonnais a déjà finalisé la venue de son successeur. Comme annoncé, il s’agit du Portugais Paulo Fonseca. Âgé de 51 ans, le Portugais va faire son grand retour en Ligue 1 après ses deux ans passés à Lille (2022-2024).

Ce soir, L’Équipe nous en dit davantage sur cette arrivée. Ainsi, Fonseca va parapher un bail de deux ans et demi, soit jusqu’en juin 2027. Le Lusitanien débarque sur les bords du Rhône avec ses quatre adjoints : Paulo et Antonio Ferreira, Paulo Mourao et Nelson Duarte.