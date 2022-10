Napoli - Ajax : les compositions sont là

Rencontre de la quatrième journée de Ligue des Champions dans le groupe A, la confrontation entre le Napoli et l'Ajax Amsterdam s'annonce intéressante avec des Italiens qui peuvent se qualifier en 1/8e de finale en cas de match nul. À domicile, les Partenopei s'organisent en 4-2-3-1 avec Alex Meret dans les cages derrière Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim Min-jae et Mathías Olivera. Dans l'entrejeu on retrouve Stanislav Lobotka et André Zambo Anguissa. Les couloirs sont occupés par Hirving Lozano et Khvicha Kvaratskhelia alors que Piotr Zieliński est positionné derrière Giacomo Raspadori.

De leur côté, les Godenzonen s'établissent en 4-3-3 pointe haute avec Remko Pasveer comme dernier rempart, avec devant lui Jorge Sánchez, Jurriën Timber, Calvin Bassey et Daley Blind. Edson Álvarez et Kenneth Taylor se retrouvent dans l'entrejeu avec Davy Klaassen. Enfin, Steven Berghuis, Mohammed Kudus et Steven Bergwijn sont positionnés en attaque.

Les compositions

Napoli : Meret - Di Lorenzo, Jesus, Kim, Olivera - Lobotka, Zambo Anguissa - Lozano, Zielinski, Kvaratskhelia - Raspadori

Ajax Amsterdam : Pasveer - Sánchez, Timber, Bassey, Blind - Álvarez, Taylor - Klaassen - Berghuis, Kudus, Bergwijn

