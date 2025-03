Arsenal : Mikel Arteta encense Lewis-Skelly et Nwaneri

Arsenal n’a fait qu’une bouchée du PSV, lors de la 8e de finale aller. Trois buts en première mi-temps, quatre en seconde période. Arsenal a bel et bien écrasé le club néerlandais chez lui (1-7). Interrogé aux micros d’Amazon Prime Sport, Mikel Arteta a analysé la démonstration de son équipe, tout en encensant ses jeunes joueurs. Ethan Nwaneri (17 ans et 348 jours) d’Arsenal est devenu le troisième plus jeune joueur à marquer un but en phase à élimination directe de l’UEFA Champions League. Grâce à Ethan Nwaneri (17 ans et 348 jours) et Myles Lewis-Skelly (18 ans et 159 jours), Arsenal a débuté un match de l’UEFA Champions League avec deux adolescents pour la première fois depuis septembre 2014 contre Galatasaray (Héctor Bellerín et Calum Chambers) :

«C’est la beauté du football. Concentrez-vous sur ce que vous faites, faites de votre mieux. Que se passe-t-il ? Personne ne le sait. C’est un jeu aléatoire, tout peut arriver. C’est un résultat énorme à l’extérieur dans une compétition que nous aimons et qui nous manque depuis de nombreuses années. C’est une soirée spéciale pour nous. Lewis-Skelly et Nwaneri ? Ils ont 17 ou 18 ans pour faire ce qu’ils font, mais ils le font grâce à l’aide des autres joueurs. La façon dont ils les soutiennent les rend meilleurs. Ils ont du courage, la façon dont ils prennent des décisions. Nos arrières latéraux. Myles fait une passe décisive, Jurrien marque de la tête, Calafiori fait une course et marque du pied droit. C’est l’équipe que je veux voir, une équipe qui prend des initiatives et qui veut faire bouger les choses».