Nico Williams n’est pas pressé de partir de Bilbao

Joueur le plus remuant du début d’Euro de l’Espagne, Nico Williams (21 ans) en impressionne plus d’un. Le joueur de l’Athletic Bilbao s’est imposé dans son couloir gauche, parvenant à faire beaucoup de différences grâce à sa vitesse et ses dribbles. Conscient de ses qualités, le Barça ne veut pas laisser passer sa chance de le recruter pour la saison prochaine. Le club catalan essaie toutes les combinaisons possibles pour l’acheter. Pourtant, le joueur, lui, ne se voit pas ailleurs qu’à Bilbao.

« J’ai déjà dit que Bilbao était ma maison. J’ai renouvelé mon contrat récemment et je suis très très heureux ici», a-t-il de nouveau affirmé à RadiogacetaRNE. Simple réponse pour pouvoir se concentrer sur son Euro ou véritable envie de rester au Pays basque ? Nico Williams pourrait bien être le feuilleton de ce mercato.