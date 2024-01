Mercato Real Madrid : ça se bouscule déjà pour Arda Güler

Ce fut laborieux, mais le jour de gloire est enfin arrivé. Face à l’Arandina, équipe de D4, Arda Güler a enfin fait ses grands débuts en rencontre officielle avec le Real Madrid. Un match de Coupe du Roi sur la pelouse d’un rival inférieur certes, mais pendant lequel le petit prodige turc a pu montrer l’étendue de son talent et de ses qualités. Il n’en fallait pas moins pour que tous les médias madrilènes s’enflamment, forcément.

Handicapé par des pépins physiques à foison depuis son arrivée l’été dernier, Güler a donc enfin lancé sa saison. De quoi laisser envisager une deuxième partie d’exercice 2023/2024 brillante à Madrid ? C’est difficile. Pas à cause du talent du gamin, mais plutôt à cause de la concurrence qui fait rage dans l’effectif madrilène. Tant au milieu que dans les positions un peu plus avancées, les places sont chères, et les joueurs qui les occupent sont performants, à l’image d’un Brahim Diaz que peu de monde attendait à ce niveau par exemple.

Une belle offre sur la table

Son avenir à court terme pourrait donc s’écrire loin du Bernabéu. Bien sûr, le Real Madrid n’a aucune intention de le vendre et compte sur lui pour l’avenir. En revanche, un prêt est tout à fait envisageable. Comme l’expliquent divers médias locaux, à l’image de Defensa Central ou même du média catalan Sport, une offre est déjà arrivée sur le bureau des Merengues. Elle vient de Villarreal, qui souhaite se faire prêter le Turc pour cette deuxième partie de saison.

Le Sous-Marin Jaune de Marcelino, qui pointe à une décevante treizième place au classement de la Liga, serait une destination de choix, puisque de nombreux jeunes y ont explosé ces dernières années. Cependant, les dernies échos de la presse madrilène indiquent que pour l’instant, le Real Madrid n’est pas spécialement chaud pour le lâcher. D’autres clubs, dont les noms n’ont pas filtré, sont aussi intéressés par la possibilité d’accueillir temporairement l’ancien du Fener et de lui offrir un temps de jeu régulier pour qu’il puisse revenir à Madrid avec plus de minutes dans son sac à dos… La balle est dans le camp de Carlo Ancelotti.