EdF : Theo Hernandez aurait pu jouer avec l’Espagne

Theo Hernandez aurait pu disputer les demi-finales de l’Euro sous une autre tunique que celle des Bleus, celle de la Roja. Né à Marseille, le cadet de la fratrie Hernandez a grandi en Espagne et a appris le football de l’autre côté des Pyrénées. Bien qu’il n’ait joué que pour la France dans les catégories jeunes et qu’il n’ait jamais caché son amour pour la France, sa carrière internationale aurait pu prendre un tout autre tournant. En 2017, le latéral est convoqué en Espoirs par Sylvain Ripoll mais il décide de ne pas répondre à l’invitation pour se rendre à Marbella avec des amis. Nourrissant quelques regrets, il se justifiera quelques années plus tard auprès du quotidien L’Équipe. «J’ai fait une erreur de jeunesse. Mais ce n’était pas clair non plus. On va dire aussi qu’on ne m’avait pas poussé à y aller, que certaines personnes espéraient que je choisisse l’Espagne… », expliquait alors Hernandez.

Très courtisé par les représentants de la Roja depuis ses débuts, la carrière internationale du Milanais aurait également pu bifurquer en novembre 2020. Toujours pas sélectionné avec les Bleus malgré d’excellentes performances du côté de l’AC Milan, il tweete en espagnol : «Je ne comprends pas… Et vous ?». Malgré ces accrochages, tout s’est finalement bien fini pour Hernandez et l’équipe de France. Marchant dans les traces de son frère Lucas, Theo Hernandez est aujourd’hui devenu l’un des cadres de l’équipe de France, meilleure défense de l’Euro avec un but encaissé en cinq matchs.