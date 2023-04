RC Lens : Seko Fofana revient sur son non-départ au PSG

En conférence de presse avant le déplacement ce samedi soir au Parc des Princes pour y affronter le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1, le milieu de terrain du RC Lens Seko Fofana a évoqué son non-départ du côté du Paris Saint-Germain, quelques jours avant sa prolongation chez les Sang-et-Or lors du dernier jour du mercato estival (le 31 août dernier) officialisée devant son public à Bollaert.

«Pour moi, ce n’est pas une déception, parce qu’aujourd’hui, je suis très content d’être ici aujourd’hui. Quand je vois la saison qu’on est en train de réaliser, il n’y a pas de quoi être déçu. C’est un choix amplement assumé et voulu. Donc aujourd’hui, je ne pense pas à tout ça. Tous ces trucs-là sont éphémères pour moi, l’instant présent est le plus important. Je suis à Lens et je suis très content», a déclaré l’Eléphant de 27 ans face aux journalistes.

