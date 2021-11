Vidéo : l'incroyable but de Wahbi Khazri contre Metz enfin diffusé

Alors que l'attaquant de Saint-Étienne, Wahbi Khazri, a signé l'un des buts de l'année contre Metz samedi (1-1), la réalisation du Tunisien ne pouvait être visionné jusqu'à aujourd'hui. En effet, la superbe frappe du buteur de 30 ans est enfin est enfin visible légalement sur les réseaux sociaux et les médias depuis ce lundi, y compris pour ceux n'ayant pas souscrit d'abonnement à Amazon Prime Video.

La suite après cette publicité

Son lob somptueux de 68 mètres face aux Grenats est tout simplement le but le plus lointain inscrit en Ligue 1 depuis qu'Opta collecte les données de la première division de football en France. Une frappe puissante juste derrière le rond central, qui a trompé un Alexandre Oukidja très haut sur le terrain. Il devance les réalisations de David Hellebuyck (66,2m avec l'OGC Nice en 2008) et Saber Khalifa (64,3m avec Evian TG en 2013).