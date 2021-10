Ligue 1 : pourquoi Amazon et la LFP ne diffusent pas le but de Khazri sur leurs réseaux sociaux

Samedi après-midi sur le terrain de Saint-Symphorien, l'attaquant de l'AS Saint-Étienne Wahbi Khazri est parti de sa propre surface de réparation avant de botter une frappe de 68 mètres, juste derrière le rond central, qui a trompé un Alexandre Oukidja très haut sur le terrain. L'international tunisien (63 sélections, 22 buts) a inscrit le but le plus lointain de l'histoire de la Ligue 1 depuis l'étude des statistiques du championnat par Opta. Néanmoins, si ce but spectaculaire avait pu être publié sur les réseaux sociaux pour promouvoir le football français, aucune image n'était disponible... pourquoi ?

D'après les informations de RMC Sport, deux questions entrent en jeu : l'utilisation des images d'un côté et la volonté de la Ligue de ne pas laisser filtrer d'extraits. En effet, les lots acquis par Amazon ne comprenaient pas la diffusion de ces images sur les réseaux sociaux officiels, ce que soit en direct ou en quasi-direct, comme le fait la plateforme Free Ligue 1. De plus, l'instance tricolore souhaitait protéger ces images, permettant ainsi à la Ligue et à l'AS Saint-Étienne de les diffuser sur les propres comptes à partir de dimanche minuit.