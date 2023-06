Deux agents proches du FC Nantes en garde à vue

L’actualité judiciaire connaît un nouveau rebond ce mardi au FC Nantes. D’après les informations de Presse Océan, deux agents proches du club, Bakari Sanogo et Joaquim Batica, ont été mis en garde à vue ce mardi après avoir été convoqués au commissariat de Nantes. Le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, l’a lui-même confirmé, évoquant un « double placement en garde à vue dans le cadre de la commission rogatoire du magistrat instructeur.» L’enquête concerne des faits "d’exercice illégal de la profession d’agent sportif", "faux et usage de faux", "abus de biens sociaux", "blanchiment de fraude fiscale aggravée" et "blanchiment en bande organisée".

L’an passé déjà, trois jours après le succès en Coupe de France des Canaris, trois membres de la direction du club avaient été placés en garde à vue pour des soupçons de commissions versées à Bakari Sanogo, agent intermédiaire à qui Waldemar a souvent fait appel. Cela faisait suite, déjà, à des perquisitions menées au siège du club en décembre 2020.

