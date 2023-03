Thierry Henry conseille Han-Noah Massengo

Lancé en Ligue 1 et en Ligue des Champions par Thierry Henry à Monaco, en 2018, alors qu’il avait seulement 17 ans, Han-Noah Massengo avait fait le choix de la raison l’année suivante en rejoignant Bristol City, pensionnaire de Championship. En Angleterre, le natif de Villepinte avait pu trouver de la continuité et s’était imposé comme un joueur important de son club malgré son jeune âge, avant de faire le choix de revenir en France cet hiver, sous la forme d’un prêt, à Auxerre. Dans un entretien accordé à la LFP, l’international espoir français s’est livré sur ses dernières saisons, et est notamment revenu sur l’importance de son premier entraîneur en professionnel, Thierry Henry, avec qui il garde encore aujourd’hui un lien fort.

«Thierry (Henry) m’a beaucoup aidé. Aujourd’hui encore, on continue à échanger. Il est toujours là pour m’aider, pour répondre à une question. Depuis que j’ai commencé ma carrière professionnelle, il a toujours été là pour moi. D’abord comme coach, puis comme grand frère, souligne le joueur de 21 ans. Je sais qu’il regarde certains de mes matchs et ça m’intéresse de lui demander ce qu’il en pense, de lui demander des conseils. Il me donne des conseils sur plein de situations différentes que l’on peut rencontrer dans un match. Par exemple, comme j’aime bien jouer ‘box to box’, il m’arrive de me retrouver dans la surface adverse. Tout le monde sait que Thierry a été un grand attaquant. Ce qu’il va me dire sur comment gérer ce type de situations est forcément pertinent.»*

