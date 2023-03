Pays de Galles : Gareth Bale a fait des adieux émouvants aux supporters

Retraité depuis le mois de janvier, dans la foulée de l’élimination du Pays de Galles en phase de groupe de Coupe du Monde, Gareth Bale (33 ans) a pu dire un dernier au revoir aux supporters des Dragons ce mardi. Présent à Cardiff pour assister à la victoire de ses anciens coéquipiers face à la Lettonie (1-0), dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, le joueur le plus capé et meilleur buteur de l’histoire de la sélection est apparu ému.

«Je veux juste rappeler, évidemment, l’honneur que cela a été de représenter ce pays et de jouer devant les meilleurs fans du monde. Vous m’avez soutenu, moi et ma famille dans toutes les épreuves. Je ne vous remercierai jamais assez et, honnêtement, cela a été le plus grand plaisir de jouer devant vous tout au long de ma carrière, a-t-il lancé, émotionné, sur la pelouse du Cardiff City Stadium. Cela va me manquer de jouer devant vous, mais assurez-vous de continuer à soutenir les garçons. Vous, les fans, êtes le football gallois, vous le rendez si spécial, vous en faites ce qu’il est aujourd’hui. Évidemment, je vais continuer de les encourager comme vous. J’espère vous voir bientôt. Merci.»

