PSG : la réponse cash de Luis Enrique sur sa relation avec le vestiaire

Interrogé sur sa relation avec le vestiaire, jugée de plus en plus positive au fil des semaines, Luis Enrique a tenu à mettre les choses au clair, ce vendredi, lors de la conférence de presse précédant le choc entre le PSG et l’Inter Milan. Pour le technicien espagnol, la donne est simple : tous les voyants sont au vert, et ce depuis son premier jour dans la capitale française.

«C’est la même symbiose depuis le premier jour, vous n’avez peut-être pas voulu la voir mais je suis le même depuis le premier jour, je ne peux pas être d’accord avec cette théorie puisque je gagne, c’est mieux avec les joueurs, non ? Ca a toujours été pareil, j’ai toujours cherché à voir l’aspect positif, j’ai toujours voulu faire progresser mes joueurs, je n’ai rien changé, pas d’un pouce». Voilà qui est dit !