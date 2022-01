Ciblé par l'OL, Téji Savanier n'est pas certain de prolonger au MHSC

La suite après cette publicité

Retourné dans son club de cœur en 2019 après un bail réussi à Nîmes, Téji Savanier (30 ans) enchaîne les belles saisons avec Montpellier. Cette saison, le milieu de terrain, devenu capitaine, a inscrit cinq réalisations et délivré six passes décisives en Ligue 1. Sous contrat pour encore 18 mois avec le MHSC, Téji Savanier arrive à un moment charnière de sa carrière et s'est expliqué au sujet de son avenir et notamment de sa prolongation, tout en laissant le flou...

La prolongation du natif de Montpellier n'est pas une simple affaire pour Laurent Nicollin, le président du MHSC, qui l'a reconnu sur RTL. «Pour Téji Savanier, moi j’ai envie qu’il reste, je pense que lui aussi donc quand les gens ont envie, je pense que les choses se font». Cependant, la réponse de l'intéressé était moins convaincante. «Ma prolongation ? Ce n’est pas réglé. On va discuter de tout ça dans les jours qui viennent et on verra ce qu’il se passera. Aujourd’hui, je suis à Montpellier. Demain, je ne sais pas où je serais», a-t-il expliqué au micro d'Eurosport.

Téji Savanier tenté par l'OL ?

En effet, Téji Savanier pourrait être tenté par une nouvelle aventure, alors que plusieurs clubs européens lui font les yeux doux. Cette semaine, L'Équipe faisait part d'un intérêt des Gones pour le Montpelliérain, que Peter Bosz a découvert cette année et qu'il apprécierait énormément. Son profil serait une priorité pour remplacer Bruno Guimarães, tout proche de découvrir la Premier League avec Newcastle United.

«La Ligue des champions, c’est un rêve pour tous les joueurs, a-t-il confié. Ressentir la sensation, cette musique… Je l’ai vécu en tant que supporter à La Mosson. Rien que dans les tribunes, j’avais des frissons partout. J’espère le vivre un jour. Avec Montpellier, ce serait le mieux», a-t-il révélé, lui qui aimerait pourtant un jour découvrir le nouveau stade héraultais, prévu pour 2024. «Si je peux être capitaine le jour de l’inauguration du stade Louis Nicollin, je ne vous explique pas les frissons…», ajoute-t-il. Le joueur de 30 ans devra donc bien faire son choix.