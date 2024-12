EdF : Didier Deschamps critique le tirage du Mondial 2026

Ce vendredi matin, le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Europe avaient lieu. L’occasion pour l’équipe de France d’être fixée sur son groupe… ou pas. Car cette année, les groupes seront déterminés en fonction des performances des quarts de finale de la Ligue des Nations. Si les Bleus s’imposent face à la Croatie, ils affronteront l’Ukraine, l’Islande et l’Azerbaïdjan dans le groupe D. En revanche, en cas de défaite, la France sera au groupe L avec la République Tchèque, Montenegro, Îles Féroé, Gibraltar. Un format que n’a pas trop apprécié Didier Deschamps comme il l’a confié à l’AFP.

La suite après cette publicité

« On a sept adversaires potentiels avec des profils différents. On en sait un peu plus mais on ne sait pas tout encore. C’est compliqué pour beaucoup de monde de comprendre le tirage. Il y a moins de visibilité par rapport à ce qu’il y a eu avant, mais le maître-mot est de s’adapter. On ne va pas jouer le quart de finale de la Ligue des nations pour être soit dans le groupe de cinq ou dans le groupe de quatre. Cela aura une incidence, mais ce qui est plus problématique, c’est la supervision de ces équipes puisqu’il faudra beaucoup de monde pour voir nos adversaires potentiels. Mais c’est la particularité de ce tirage qui n’est pas complétement décisif», a-t-il lancé.