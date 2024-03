Les drôles de propositions des gros clubs européens à l’Arabie saoudite

C’est un mercato estival 2023 historique qu’a vécu l’Arabie saoudite. Aidés par les fonds du gouvernement local, les plus gros clubs saoudiens ont réussi à attirer bon nombre de stars et de joueurs importants qui évoluaient dans les plus gros clubs européens. Sans forcément dépenser des sommes colossales au niveau des transferts, ces clubs comme Al-Hilal ou Al-Nassr ont cependant convaincu des joueurs comme Riyad Mahrez, Sadio Mané ou Fabinho avec des salaires mirobolants, et ce alors que les joueurs en question gagnaient déjà très bien leur vie en Europe.

La suite après cette publicité

Pour beaucoup de fans en Europe, c’était d’ailleurs assez inquiétant, et beaucoup allaient jusqu’à parler de mort du football, ou mort du football européen du moins. Toujours est-il que comme l’a révélé L’Equipe plus tôt dans la semaine, les audiences de la Super League Saoudienne sont pour l’instant un énorme flop à l’international, et même au niveau local, les stades sont loin d’être remplis…

À lire

SPL : vainqueur d’Al-Taawon, Al-Ahli consolide sa place sur le podium

Les clubs européens se frottent les mains

Qui est vraiment gagnant dans tout ça ? Et bien en plus des joueurs, ce sont les clubs européens. S’ils ont souvent été présentés comme victimes dans cette affaire, impuissants face aux millions saoudiens, les gros clubs du Vieux Continent sont en réalité loin d’être lésés par ces transferts… Bien au contraire. Comme l’explique Marca, beaucoup de dirigeants de clubs européens se sont rendus en Arabie saoudite ces dernières semaines pour essayer de refourguer certains de leurs joueurs. Le média cite notamment le FC Barcelone, qui serait en train d’essayer de placer Lewandowski et Raphinha dans un club saoudien pour récupérer quelques sous en échange.

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines, des dirigeants d’autres clubs comme Manchester United et Chelsea auraient aussi discuté avec les plus grands clubs du Royaume pour y placer leurs indésirables. Les Mancuniens auraient une liste de 7 joueurs - dans laquelle figure par exemple Casemiro - qu’ils veulent vendre en Arabie saoudite. Clairement, les meilleurs clubs européens espèrent que les Saoudiens poursuivront leur folie dépensière…