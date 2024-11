Angleterre : le sale coup de Thomas Tuchel à Chelsea

Thomas Tuchel prendra officiellement ses fonctions comme sélectionneur de l’Angleterre au 1er janvier prochain. Il succédera à l’intérimaire Lee Carsley, lequel a terminé sa mission par deux larges succès en Grèce (3-0) et contre l’Irlande (5-0) dans le cadre de la Ligue des Nations. L’Allemand est encore en train de constituer son staff technique et va piocher du côté de Chelsea, un club qu’il connaît bien pour y avoir entraîné de 2021 à 2022, remportant au passage la Ligue des Champions.

D’après The Times, Henrique Hilário, l’entraîneur des gardiens de Chelsea, va quitter son poste pour suivre Tuchel. Le Portugais mettra fin à une collaboration quasi ininterrompue depuis 2006. Il était arrivé sous le premier mandat de José Mourinho et a évolué jusqu’en 2014 comme 3e gardien la plupart du temps, avant de revenir en 2016 dans le staff. James Melbourne, analyste de performance à Chelsea, va également rejoindre les Three Lions.