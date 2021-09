Club Bruges - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Cette année est-elle enfin la bonne ? De façon quasi-unanime en Europe, le Paris Saint-Germain est considéré comme le candidat numéro 1 pour aller au bout en Ligue des Champions. Mais avant de se voir soulever la coupe aux grandes oreilles en fin de saison, il y a déjà une phase de poules à passer. Et elle est compliquée, puisque si Bruges est un rival a priori très abordable, il y a aussi Leipzig et Manchester City dans ce groupe A. On rappelle qu'en 2019, les deux clubs s'étaient déjà affrontés en poules, avec des succès 5-0 et 1-0 pour les Parisiens.

En face, Bruges pointe déjà en tête du championnat et est invaincu sur les quatre matchs joués sur sa pelouse. De quoi inquiéter un minimum Mauricio Pochettino. Pour ce déplacement en Belgique, l'Argentin doit encore encore se passer de quelques joueurs, comme Layvin Kurzawa et surtout Marco Verratti. Juan Bernat est toujours indisponible, comme Sergio Ramos, dont les débuts se font attendre.

Les trois fantastiques !

Dans les cages, c'est Keylor Navas qui aura encore ses faveurs. Devant lui, le duo Marquinhos-Kimpembe, avec Diallo et Hakimi pour animer les flancs. Leandro Paredes sera aligné devant tout ce beau monde, avec Ander Herrera et Wijnaldum, qui fonctionnent plutôt bien en ce moment. Devant on aura donc Neymar, Mbappé et Messi, même si le positionnement de chacun reste encore assez mystérieux !

Du côté de Bruges, il y aura un nom bien connu des fans parisiens, à savoir Stanley Nsoki, aligné dans une défense à trois avec Hendry et Mechele, pour protéger Simon Mignolet. Au milieu, Alvarez Balanta, Vanaken et Vormer, avec Sobol et Mata dans le rôle de pistons. Devant, Lang et De Ketelaere tenteront de mettre à mal l'arrière-garde francilienne.