Affaire de racisme : Francesco Acerbi sort du silence

C’est le sujet du moment en Italie. Lors du choc entre Naples et l’Inter, le défenseur napolitain Juan Jesus a été, selon lui, insulté de "nègre" par Francesco Acerbi, défenseur milanais. Lors de son retour en Lombardie, dans des propos rapportés par les médias transalpins, Acerbi a donné sa version des faits.

La suite après cette publicité

« Je n’ai dit aucune phrase raciste. Faut-il dire 'va te faire foutre’ au racisme ? C’est évident oui. Je n’ai pas peur d’une longue suspension. Voyons maintenant ce qu’il se passera, je vais parler au club, pour l’instant je rentre chez moi. Je n’ai jamais dit ça. La seule chose que je peux dire, c’est que des phrases racistes ne sont jamais sorties de ma bouche. Je lui ai présenté mes excuses car dans ces moments-là, il est juste de clarifier. Il (Juan Jesus) s’est trompé, je sais que je n’ai jamais prononcé une phrase raciste. Ce sont nos affaires personnelles avec la Fédération et cela le restera. Je suis désolé d’avoir quitté le rassemblement de l’équipe nationale. Sur la question du racisme, j’espère que la lutte continue dans toutes les régions du monde. Beaucoup de choses se passent sur le terrain, c’est normal. Nous jouons au football, nous disons certaines choses mais quand l’arbitre siffle, nous nous serrons la main et tout redevient comme avant. Je ne veux pas parler à l’Inter, je veux d’abord parler à ma fille et expliquer », a-t-il lancé. Alors, convaincant ou pas ?