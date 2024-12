FIFA-The Best : Toni Kroos réclame son trophée

La cérémonie des trophées FIFA-The Best 2024 s’est tenue ce mardi, à Doha (Qatar). Elle a notamment vu le Real Madrid être sacré avec Carlo Ancelotti et Vinícius Júnior, désignés respectivement entraîneur et joueur masculin de l’année. L’international brésilien faisait également partie de l’équipe-type, tout comme Toni Kroos.

L’ex-Merengue, désormais retraité, n’a pas fait le déplacement pour recevoir son trophée. Il s’en plaint par ailleurs sur les réseaux sociaux. « Mon prix n’est pas encore arrivé, est-ce que vous l’avez ? », a-t-il écrit avec humour dans sa story Instagram, accompagnée d’une photo des joueurs du Real entourant Vini Jr et Ancelotti. Sacré Toni…