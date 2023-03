Qualifs CAN 2023 : le Sénégal est qualifié, le Mali surpris par la Gambie

Suite de cette trêve internationale sur le continent africain avec les matchs de qualification pour la prochaine CAN 2023, qui aura réellement lieu en janvier 2024 en Côte d’Ivoire. Champion en titre et leader du groupe L avec trois victoires en autant de rencontres, les Lions de la Téranga ont tenu leur rang face au Mozambique et se sont imposés sur le score de 1-0. Boulaye Dia a inscrit le seul but de la rencontre, peu après le quart d’heure de jeu. Le Sénégal reste logiquement premier de son groupe et a assuré sa qualification pour la prochaine CAN !

La suite après cette publicité

Le Mali, qui avait également obtenu trois victoires en trois journées, se déplaçait lui en Gambie. Et les Maliens ont été surpris, s’inclinant sur le score de 1-0. Un but signé Omar Colley, le joueur de Besiktas. Enfin, l’Afrique du Sud a fait le boulot au Libéria, non sans-souffrir, avec un succès 2-1. Une sacrée opération puisque les Bafana-Bafana passent désormais deuxièmes, devançant leur rival du soir, et sont donc bien positionnés pour le prochain tour.

À lire

Qualifs CAN 2023 : le Cameroun chute en Namibie, l’Égypte écrase le Malawi