Liga : la date et l'heure du Clasico dévoilées

Un énorme choc, si ce n'est le plus grand match possible dans le monde du football, que le Clasico. Chaque année, les rencontres entre le FC Barcelone et le Real Madrid sont attendues au tournant par tous les fans de ballon rond.

Cette saison, l'opposition commencera au Camp Nou le samedi 24 octobre. Et la Liga a officialisé l'heure de ce sommet. Ce sera 16 heures, un horaire accessible à la plupart des fans du monde entier, que ce soit en Amérique ou en Asie. Le duel entre l'équipe de Lionel Messi et celle de Sergio Ramos risque donc d'être énormément suivi.