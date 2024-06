Qualifications CDM 2026 : démonstration du Maroc au Congo, le Cameroun prend un point en Angola

Mine de rien, la victoire de la Tanzanie (1-0) un peu plus tôt en Zambie mettait une petite pression sur le Maroc. Message bien reçu pour le dernier demi-finaliste de la Coupe du Monde, pas vraiment effrayé par le retour sur leurs talons des Tanzaniens dans ce groupe E. Les Lions de l’Atlas n’ont fait qu’une bouchée du Congo à Agadir (mais les Congolais recevaient en raison d’un imbroglio autour de leur stade). Emmenés par Ben Seghir, Ziyech et Brahim Diaz devant, les hommes de Walid Regragui ont pris les devants dès les premières minutes pour ne jamais se relâcher.

Le Marseillais Ounahi a retrouvé ses jambes du Qatar pour ouvrir le score (0-1, 8e). Riad a ensuite inscrit le but du break (0-2, 16e). Malgré cette avance déjà confortable, les Marocains ont maintenu leurs efforts, menant même 4-0 à la pause grâce à un doublé d’El Kaabi (20e, 39e). Le meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence y est même allé de son triplé au retour des vestiaires (0-5, 53e), avant que l’entrant Rahimi participe à la fête (0-6, 62e). Le score aurait même pu être plus large sur la fin mais les Lions de l’Atlas se contenteront de ce brillant succès avec la première place et trois unités d’avance.

Le Cameroun va chercher le nul

Pendant le festival du Maroc, le Cameroun avait quant à lui un rendez-vous bien plus délicat en Angola. Toujours leader de son groupe D avant le coup d’envoi, mais pressé par la victoire du Cap-Vert en Libye, les Lions Indomptables ont démarré ce match par le meilleur des scénarios. Placé au cœur de l’attaque avec son capitaine Vincent Aboubakar, Bryan Mbeumo marquait un joli but dès la 11e minute (0-1). Mauvaise nouvelle en revanche, passeur sur le coup, Bassogog se blessait quelques instants plus tard et cédait sa place à l’ancien Marseillais Olivier Ntcham (19e).

Sans Eric Maxim Choupo-Moting, forfait la veille de la rencontre, les troupes de Marc Brys, toujours à son poste malgré le contexte, résistaient bien. Le jeune Baleba dans l’entrejeu réalisait une prestation remarquée jusqu’à ce que les Camerounais cèdent face à une équipe d’Angola bien revenue après la demi-heure de jeu. Les Palancas Negras finissaient par égaliser sur un centre mal dégagé et surtout envoyer dans son propre but par Ngadeu-Ngadjui (1-1, 54e). Le score ne bougeait plus, confirmant la première place du Cameroun, un point devant la Libye et le Cap-Vert.

Le classement des groupes de qualifications pour la Coupe du Monde.

Les résultats des matchs de 21h :

Groupe D :

Angola 1 - 1 Cameroun : Ngadeu-Ngadjui (csc 54e) ; Mbeumo (11e)

Groupe E :

Congo 0 - 6 Maroc : Ounahi (8e), Riad (16e), El-Kaabi (20e, 39e, 53e), Rahimi (62e)