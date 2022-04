PL : Everton obtient un précieux succès face à Manchester United

Ce samedi après-midi, Everton et Manchester United s'affrontaient dans un match de la peur au Goodison Park. Manchester United se devait de gagner pour se rapprocher considérablement de son objectif de fin de saison : la quatrième place. De son côté, Everton, à l'agonie en championnat, n'avait d'autres choix que de s'imposer pour s'éloigner de la zone rouge. Pour ce match, Ralf Rangnick pouvait compter sur le retour de Cristiano Ronaldo en attaque. Paul Pogba débutait lui sur le banc. Franck Lampard décidait, lui, de faire confiance Richarlison et Calvert-Lewin pour mener l'attaque.

Le début de rencontre était très nettement en la faveur des Mancuniens qui se procuraient les premières occasions grâce à Marcus Rashford. L'international anglais, qui retrouvait le onze titulaire, voyait d'abord sa belle frappe (8e) puis sa tête à bout pourtant (11e) être repoussées par un très bon Jordan Pickford. Dominés, les Toffees ne parvenaient pas à s'approcher de la surface adverse et il fallait attendre 20 minutes pour voir la première demi-occasion d'Everton. Et cela a suffi. Sur leur première attaque, les coéquipiers de Gordon ouvraient le score. Ce dernier marquait d'une frappe anodine, à l'entrée de la surface, totalement contrée par Maguire (26e). Et ce but renversait entièrement le scénario du match. Manchester United, assommé, subissait jusqu'à la fin de la première mi-temps et ne se créait plus aucune occasion.

Manchester United s'éloigne de la quatrième place

Au retour des vestiaires, les Red Devils ne montraient pas spécialement un meilleur visage, au contraire. L'entrée de Paul Pogba à la demi-heure de jeu pour remplacer Fred blessé, ne changeait rien. Ni Cristiano Ronaldo, ni Bruno Fernandes ou encore Jadon Sancho n'étaient inspirés offensivement et les occasions se faisaient rares. Everton semblait bien mieux dans cette rencontre et il fallait des interventions décisives de Lindelöf (56e) et Wan-Bissaka (69e) pour ne pas voir les coéquipiers de Richarlison faire le break.

Dans le dernier quart d'heure de jeu, Manchester United poussait pour revenir dans la partie. En vain. Les multiples maladresses des joueurs mancuniens n'aidaient pas devant et Pickford finissait la rencontre sans être mis en danger réellement mis à part cette parade impressionnante face à CR7 (90e). Everton obtient une précieuse victoire dans la course au maintien puisque le club prend désormais 4 points d'avance sur le premier relégable en attendant les autres matches du week-end. Manchester United, de son côté, voit la 4eme place s'éloigner un peu plus.