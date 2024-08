Kylian Mbappé met déjà le feu au Real Madrid

Voici plusieurs jours que Kylian Mbappé s’entraîne avec ses nouveaux partenaires. Et clairement, les médias espagnols se régalent déjà. Tous ont ainsi pu constater à quel point le joueur est affûté, mais surtout, très motivé par ce nouveau challenge. Les vidéos de ses premiers buts à l’entraînement font le tour des sites internet des médias ibériques et des réseaux sociaux.

Ce dimanche encore, il n’y en a que pour le Bondynois. Clairement, il met déjà le feu à Madrid, dans le sens figuré et positif de l’expression. « Que l’Europe tremble : la vidéo de Vinicius et Mbappé qui rend les Madrilènes euphoriques », publie ainsi le quotidien AS dans un article consacré à une vidéo où les deux leaders offensifs de l’équipe célèbrent un but ensemble à l’entraînement.

Titulaire mercredi ?

« Mbappé fait déjà peur : un golazo en pleine lucarne juste avant la Supercoupe d’Europe », explique de son côté Marca. Le média rajoute que Carlo Ancelotti est ravi des prestations du Français, et tout le monde attend de le voir à l’œuvre face à l’Atalanta. Dans un autre article, Marca indique d’ailleurs qu’il est fort probable que l’ancien de Monaco et du PSG soit titulaire d’entrée pour ce qui pourrait bien être son premier titre en tant que joueur merengue.

Déjà très à l’aise avec ses nouveaux partenaires et le staff technique madrilène, et en forme sur le plan physique après des vacances pendant lesquelles il a suivi un programme d’entraînement personnalisé par Antonio Pintus, Mbappé est déjà dans les meilleures conditions pour briller. Mais on le sait, dans le foot la seule réalité est la réalité du terrain, et nul doute que le Bondynois sait qu’il va devoir être performant face à la Dea sous peine d’en décevoir plus d’un du côté de la capitale espagnole…