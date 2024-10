OM - PSG : les compositions probables

Ce match sent le souffre, et il pourrait même être explosif. Ce soir à partir de 20h45, on espère que l’OM et le PSG nous réserveront un spectacle aussi divertissant que celui promis par le Real Madrid, mais surtout Barcelone, large vainqueur de son Clasico hier soir à Santiago-Bernabéu (0-4). D’ailleurs, l’issue de ce match pourrait déjà nous donner quelques indices sur ce que joueront les deux clubs cette saison avec, d’un côté, Paris, qui aura la possibilité de distancer de 6 points son adversaire en cas de succès, et Marseille, qui pourrait recoller aux bottes du PSG en cas de triomphe.

Pour cette rencontre de clôture de la 9e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi ne devrait pas bouleverser son onze qui avait donné la leçon à Montpellier le week-end dernier (5-0), hormis en défense. Geronimo Rulli sera protégé par une charnière Leonardo Balerdi et Geoffrey Kondogbia, appelé à endosser ce rôle un peu plus souvent cette saison avec l’arrivée de Rabiot au milieu (Cornelius sera remplaçant). À droite, Murillo devrait être préféré à Lirola, titulaire le week-end dernier, alors que Brassier devrait être aligné au poste de latéral gauche pour limiter l’influence d’Ousmane Dembélé. Un repositionnement qui s’explique surtout par les absences de Merlin et Garcia, forfaits. Au milieu de terrain, De Zerbi devrait garder la même ossature que face au MHSC, avec un double pivot composé d’Adrien Rabiot et de l’homme à tout faire, Pierre-Emile Højbjerg, tandis qu’Amine Harit évoluera un cran plus haut.

OM : Geoffrey Kondogbia, le défenseur inattendu de Roberto De Zerbi

Un duel Greenwood - Barcola en perspective

Luis Henrique fera son retour dans le onze, après avoir été déclassé au profit de Jonathan Rowe le week-end dernier, quand Elye Wahi devrait conserver sa place en pointe. Très bon en l’absence de Maupay contre Montpellier et même buteur puis passeur, l’international espoir français aura la possibilité de marquer son premier but en carrière face à Paris. À droite, le meilleur buteur marseillais Mason Greenwood sera évidemment aligné, et on observa bien sûr son match dans le match contre Barcola, meilleur buteur de Ligue 1 avec une réalisation de plus que lui (7 contre 6). Côté PSG, Luis Enrique devrait aligner un onze sensiblement ressemblant à celui de mardi contre le PSV. Donnarumma sera épaulé par une défense Hakimi - Pacho - Marquinhos - Mendes.

Au milieu de terrain, le seul changement opéré par le technicien espagnol devrait être le retour de Vitinha, laissé sur le banc contre le PSV à l’avantage de Fabian Ruiz. João Neves et Warren Zaïre-Emery l’accompagneront. Au poste d’ailier droit, Ousmane Dembélé, encore très loin d’un niveau de performances à la hauteur de son talent, sera chargé de donner des maux de têtes à Brassier, alors que Barcola devra faire de même avec Murillo. Devant, toujours pas de Randal Kolo Muani. C’est Marco Asensio qui devrait endosser le costume de faux numéro 9, plutôt que Lee.

