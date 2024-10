OM : Geoffrey Kondogbia, le défenseur inattendu de Roberto De Zerbi

Il n’y a pas que chez les supporters que l’arrivée d’Adrien Rabiot à Marseille a causé des remous. En balance pour démarrer la rencontre face au Paris Saint-Germain aux côtés de Leonardo Balerdi, Geoffrey Kondogbia, milieu de terrain de formation, pourrait être installé durablement en défense centrale par Roberto De Zerbi. Face à l’embouteillage qui s’est créé à son poste, notamment à cause de l’arrivée de l’ancien Titi parisien, le joueur de 31 ans pourrait voir son aventure à l’Olympique de Marseille être sauvée par ce repositionnement forcé.

La suite après cette publicité

Une place à prendre aux côtés du capitaine Balerdi

Auteur d’un match taille patron face à l’Olympique Lyonnais (5e journée de L1) au milieu d’une défense recomposée, façon docteur Frankenstein, par le technicien italien, Kondogbia avait marqué des points dans l’esprit de son coach. Impressionnant physiquement (1,88 m, 80 kg) et excellent dans ses relances du fait de sa formation dans l’entrejeu, le champion du monde U20 coche toutes les cases requises pour évoluer dans cette position sous la houlette de RDZ. «Jouer avec Geoffrey, c’est très simple. Il comprend bien, il est très intelligent, il parle beaucoup sur le terrain. Je m’entends bien avec lui», avait d’ailleurs déclaré Leonardo Balerdi à propos de son coéquipier.

À lire

OM - PSG : les compositions probables

Cette saison déjà, lorsqu’il évoluait en tant que numéro 6 dans le double pivot aux côtés de l’indispensable Pierre-Emile Højbjerg, il revenait souvent au cœur de la défense olympienne auprès du capitaine argentin pour fluidifier la relance. Les candidats pour le poste de second défenseur central, Derek Cornelius, Lilian Brassier et Bamo Meïté n’ont pas vraiment marqué de points en ce début de saison, à l’exception du Canadien plus récemment. Geoffrey Kondogbia pourrait donc bel et bien devenir la solution privilégiée par Roberto De Zerbi pour accompagner l’international argentin dans l’axe de sa défense hybride.

La suite après cette publicité

Un potentiel entrevu par Diego Simeone

Si Roberto De Zerbi est un fin analyste, l’idée de redescendre le Centrafricain un cran plus bas est un brevet déposé par Diego Simeone. «Kondogbia peut jouer comme milieu et défenseur. C’est ce qu’il a parfois fait avec Simeone à l’Atlético, a reconnu l’ancien coach de Brighton. C’est un joueur intelligent, c’est un grand joueur tant en dehors et sur le terrain. […] J’essaie toujours d’aligner les joueurs les plus forts sur le terrain. Et on voit après pour la position.» À l’image de ce qu’il a pu faire avec Axel Witsel dernièrement, El Cholo avait effectivement déjà tenté l’expérience Kondogbia en charnière centrale lors de son passage chez les Colchoneros.

Si l’ancien Sévillan fut considéré, fut un temps, comme l’un des plus gros espoirs du football français, la carrière sinueuse du, désormais, international centrafricain (13 sélections, trois buts) pourrait donc connaître un ultime rebondissement. Milieu de terrain éblouissant aux qualités surprenantes pour son gabarit au début de sa carrière, Geoffrey Kondogbia pourrait donc finir cette dernière en tant que défenseur central de haut niveau, comme l’avait prédit Diego Simeone quelques années auparavant.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. La victoire 2-1 du PSG face à l’OM vous rapporte jusqu’à 760€.

Suivez le match OM - PSG sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.