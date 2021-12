Clément Grenier veut absolument retrouver un club !

Libre de tout contrat après trois saisons passées au Stade Rennais, Clément Grenier (30 ans) est rentré chez lui, à Lyon, pour maintenir sa forme physique en attendant son prochain club. Dernièrement, nous vous révélions d’ailleurs que l’ESTAC était prête à miser sur lui. En attendant, le milieu de terrain a fait le point sur son avenir au micro de RMC Sport.

« J’ai quelques contacts à l’étranger surtout. J’ai déjà discuté avec deux directeurs sportifs donc c’est intéressant. On avance petit à petit, mais rien de concret. Je suis prêt. J’ai faim et j’ai qu’envie de jouer au football. Les matches me manquent », a-t-il déclaré en ajoutant qu’il était prêt à écouter toute offre sauf celle de l’ASSE. Ancien Gone oblige.