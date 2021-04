Clasico : le Barça taquine encore le Real Madrid

Les Catalans ont refait le coup ! Samedi prochain, le Real Madrid reçoit le FC Barcelone pour un Clasico qui s’annonce très bouillant. En effet, les deux rivaux sont respectivement troisièmes et deuxièmes du classement de Liga (63 points contre 65) et chacun doit absolument l’emporter pour rester dans la course au titre.

La suite après cette publicité

Et pour lancer les hostilités, le Barça a utilisé une technique qu’avait employée Joan Laporta. Pour rappel, lorsque ce dernier n’était encore que candidat à la présidence blaugrana, il avait placardé une affiche géante sur un immeuble madrilène situé juste à côté du stade Santiago Bernabéu avec l’inscription : « hâte de vous revoir. » Eh bien cette fois les Culés ont récidivé avec une affiche où il est écrit « envie de Clasico ».