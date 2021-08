Ligue 1 : Angers leader provisoire, premier succès pour Strasbourg, spectacle à Lorient et Clermont

Après une partie très plaisante entre Troyes et Monaco (victoire 2-1 des Monégasques) pour entamer la série de matchs de ce dimanche, le traditionnel multiplex de 15h réservait 4 affiches dans l'Hexagone. De quoi faire patienter les amoureux du ballon rond en attendant les probables premiers pas de Lionel Messi avec le PSG à Reims (20h45). Plusieurs équipes de la première moitié de tableau étaient de sortie en cet après-midi dominical. Au terme d'une rencontre plaisante et ouverte, le RC Lens a partagé les points avec Lorient dans un stade Bollaert en fusion (2-2). Si Clauss a rapidement trouvé le poteau de Nardi d'un coup franc joliment botté (8e), il a su régler la mire pour en transformer un autre de fort belle manière quelques minutes plus tard (1-0, 23e).

Laurienté a fait preuve de sang-froid au moment de se présenter seul devant Jean-Louis Leca pour remettre les deux équipes à égalité dans la foulée (1-1, 26e) avant que Monconduit ne donne l'avantage aux Bretons (1-2, 34e). Après la pause, les Sang et Or ont poussé très fort et ont été récompensés grâce à un sublime enchaînement de Fofana, tel un buteur né (2-2, 69e). Leca a ensuite privé Banza du but de la victoire (81e). Lens ne confirme pas son succès en terres monégasques et reste 6ème, alors que Lorient confirme son début de saison intéressant.

Clermont arrache le nul contre Metz

Le Clermont Foot 63, auteur d'un début de saison en fanfare, et le FC Metz ont offert eux aussi un très agréable spectacle cet après-midi, comme souvent avec les hommes de Pascal Gastien. Déjà double buteur à Lyon, Rashani a porté son équipe, menée de deux buts à Gabriel-Montpied, pour glaner un point précieux (2-2). Niane, qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis octobre 2020, a ouvert le score très tôt sur un penalty accordé après intervention de la VAR (0-1, 9e). Et ce alors que les Auvergnats dominaient le début de rencontre.

Sonnés par cette ouverture du score, les Clermontois ont, pour ne rien arranger, encaissé un but sur une une grossière erreur de leur gardien Desmas (0-2, 28e). Mais le co-meilleur buteur de Ligue 1 a sonné la révolte provoquant un csc de Niakaté, sur un service du Kosovar (1-2, 34e). Le CF63 a poussé et s'est procuré plusieurs occasions franches (52e, 53e) avant de revenir au score grâce à Rashani, profitant d'une remise avec de la réussite de Bayo (2-2, 57e). Clermont conserve son invincibilité alors que Metz, pas déméritant, patine et n'a toujours pas gagné.

Angers confirme, Strasbourg lance sa saison

À la recherche de son premier succès de l'année, Strasbourg a offert ce joli cadeaux à ses supporters en battant Brest à la Meinau (3-1). Les partenaires de Djiku, de retour de suspension, ont fait la différence grâce à Prcic et un but contre son camp du malheureux Duverne provoqué par Gameiro en première période. Les Bretons, privés de Faivre, en instance de départ, étaient pourtant revenus très vite au score grâce à Cardona, auteur d'un enchaînement amorcé par un sublime contrôle orienté à montrer dans toutes les écoles de foot. Thomasson a profité d'un gros travail d'Ajorque pour parachever la victoire des Alsaciens.

Le Stade Rennais de Camavinga, encore sur le banc au coup d'envoi, a chuté à Angers (0-2), leader provisoire du championnat. Un but a été refusé à Aguerd pour une position de hors-jeu (13e), mais Badé a été expulsé après avoir reçu deux cartons jaunes (44e). Cela n'a pas facilité la tâche des Rennais, punis par Boufal sur une énorme boulette de Gomis juste devant sa ligne de but (1-0, 56e). Très en vue en ce début de saison, le jeune Cho a scellén en deux temps, le succès des Angevins en fin de partie (2-0, 88e), confirmant le départ canon du SCO de Gérald Baticle dans cette Ligue 1.

Retrouvez le classement de la Ligue 1

Les résultats des matchs de 15h

Angers SCO 2-0 Stade Rennais : Boufal (56e), Cho (88e).

Clermont Foot 63 2-2 FC Metz : Bayo (34e), Rashani (57e) / Niane (9e, sp), Desmas (28e, csc)

RC Lens 2-2 FC Lorient : Clauss (23e), Fofana (71e) / Laurienté (26e), Monconduit (34e)

RC Strasbourg Alsace 3-1 Stade Brestois 29 : Prcic (23e), Duverne (41e, csc), Thomasson (83e) / Cardona (25e)