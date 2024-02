Al-Ittihad : la date de retour de Karim Benzema est connue

Après un mercato animé et des rumeurs entourant son avenir, Karim Benzema (36 ans) espère retrouver le chemin des terrains avec Al-Ittihad. Laissé de côté par Marcelo Gallardo pour le match de Ligue des champions asiatique de demain face à Navbahor (le club ne peut inscrire que 5 joueurs étrangers dans cette compétition, ndlr), KB9 n’était pas encore prêt selon Arriyadiyah.

La suite après cette publicité

Mais son retour se précise. Goal Arabia et le journal Okaz indique que l’ancienne star du Real Madrid va retrouver son équipe dimanche 18 février à l’occasion de la 20e journée de Saudi Pro League. Le Nueve et son club affronteront Al-Riyadh. Pour rappel, Karim Benzema n’a plus rejoué depuis le 26 décembre, soit un mois et demi. Il était blessé, puis il a dû faire une préparation en marge de son équipe après sa mise à l’écart.