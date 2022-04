Les confessions de Ronaldinho sur le Barça de Xavi !

La suite après cette publicité

Dans la mémoire des Culés, Ronaldinho occupera toujours une place particulière. Et pour cause. Sous les couleurs catalanes entre 2003 et 2008, El Gaucho n'a cessé de faire lever les foules présentes au Camp Nou, remportant notamment deux titres en Liga et une Ligue des Champions en 2006, année où il a également triomphé au Ballon d'Or. Grand artisan du renouveau barcelonais à cette époque, l'ex-international de la Seleção (97 sélections, 33 buts) se distinguait, week-end après week-end, par ses qualités techniques impressionnantes, sa sympathie débordante et son énorme charisme. Des buts fantastiques, une puissance déroutante et des passes d'orfèvres faisant alors de lui une légende vivante en Catalogne. De retour au club, le natif de Porto Alegre, aujourd'hui âgé de 42 ans, en a alors profité pour livrer son sentiment sur le Barça actuel.

Désormais dirigé par Xavi Hernández, grand ami et ancien coéquipier de Ronnie, le FC Barcelone poursuit son renouveau après un début de saison totalement manqué. Troisièmes du championnat espagnol après la victoire du Séville FC en ouverture de 31ème journée, les Blaugranas auront d'ailleurs la possibilité de reprendre la deuxième place en cas de victoire à Levante, ce dimanche à 21 heures. Toujours optimiste, Ronaldinho a d'ailleurs assuré qu'un retour des Catalans sur le leader madrilène était toujours possible, et ce malgré les 15 points qui séparent actuellement les deux rivaux (le Barça dispose de deux matches en retard).

Ronaldinho croit encore au titre pour le Barça !

«Je l'espère et en tant qu'amateur, j'ai hâte que les choses se passent bien et je pense qu'un retour est possible», a tout d'abord déclaré l'ancien joueur de l'AC Milan dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Une ambition folle que l'intéressé a pourtant déjà réalisé avec le Barça. Lors de sa première année au club, Ronaldinho et les siens avaient en effet dépassé ce même Real Madrid sur le fil pour finalement triompher en fin de saison. Heureux de revenir à Barcelone où il concède renouer avec de «merveilleux souvenirs», l'ancien milieu offensif s'est par ailleurs exprimé sur le niveau de jeu retrouvé du Barça, invaincu lors de ses quatorze derniers matches. Et pour lui, Xavi en est le principal responsable.

«J'ai bien regardé le Barça avec Xavi, qui est revenu et nous a apporté de l'excitation. En tant qu'ami et ex-partenaire qu'il est, cela excite les gens et moi aussi. Donc, aujourd'hui, je veux regarder à nouveau le Barça. Lui, quand il jouait, avait déjà une vision du jeu en tant qu'entraîneur. Il a guidé le jeu et je le vois très bien car cela nous donne envie de revoir les matchs du Barça. Comme je l'ai dit, nous sommes ravis que le Barça joue à nouveau bien et je pense que tout est possible pour cette fin de saison». Confiant dans les capacités de son ancien club a réalisé une historique remontada, Ronnie a cependant rejeté l'idée d'intégrer un jour le staff barcelonais ou même d'endosser, un jour, le rôle d'entraîneur.

«Je ne l'ai jamais imaginé parce que je ne pense pas avoir la patience (rires). Je suis très content de ce que je fais, des écoles pour enfants. Le football m'a beaucoup donné et j'essaie d'aider pour que les jeunes, les enfants, puissent aussi réaliser leur rêve», a ainsi reconnu le Brésilien avant de conclure sur un souvenir de taille : son premier but inscrit sous les couleurs barcelonaises. A cette époque, les sismographes de Barcelone avaient même détecté que, lorsqu'il a marqué, le fruit de la célébration avait entraîné un petit tremblement de terre autour de l'enceinte. Pour la plus grande fierté de l'intéressé : «ce but est impossible à oublier, c'est une blague que je fais toujours avec mes amis mais je leur dis que j'ai causé un tremblement de terre (rires)».